Рыбус получил травму на разминке перед матчем с «Краснодаром»

В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает «Краснодар». В этой игре не сможет принять участие защитник москвичей Мачей Рыбус.

Планировалось, что он выйдет в основном составе. Однако поляк получил повреждение на разминке и не попал в заявку. Его в составе заменил Дмитрий Живоглядов.

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