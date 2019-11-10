Рыбус получил травму на разминке перед матчем с «Краснодаром»
19:03
В матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» принимает «Краснодар». В этой игре не сможет принять участие защитник москвичей Мачей Рыбус.
Планировалось, что он выйдет в основном составе. Однако поляк получил повреждение на разминке и не попал в заявку. Его в составе заменил Дмитрий Живоглядов.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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