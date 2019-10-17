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Рыбус может пропустить 6-7 недель из-за травмы

18:55
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Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус из-за травмы может пропустить 6-7 недель, сообщают «РИА Новости». Ранее футболист получил травму паха.

— Рыбусу предстоит пройти углубленное медицинское обследование, чтобы понимать, нужна будет операция или нет, — сказал источник. — Футболист может пропустить шесть-семь недель из-за травмы паха. Это повреждение Мачей получил в матче с «Краснодаром» в сентябре 2018-го, он уже год играет на уколах.

Таким образом, Рыбус может пропустить матчи «Локомотива», «Ахмата», «Спартака», «Уфы» и «Краснодара» в чемпионате России, а также две игры против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. 30-летний поляк в текущем сезоне провел 12 матчей за «Локо» во всех турнирах.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191017/1559910430.html

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