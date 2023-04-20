Рязанцев поделился мнением об уровне отечественных тренеров в российском футболе

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением об уровне отечественных тренеров в российском футболе.

«Не сказал бы, что иностранные тренеры чаще добиваются успеха в РПЛ, чем российские. У нас есть свои достойные специалисты в России, поэтому не ставил бы так вопрос. Сейчас на первой строчке РПЛ находится «Зенит», который возглавляет Семак, на втором месте — «Ростов» с Валерием Георгиевичем. Получается, в группе лидеров только один иностранный специалист — у «Спартака». Безусловно, в свое время в российском футболе был тренд на иностранных тренеров. Но мне кажется, что далеко не все из них себя оправдали. Наверное, в этом опыте было больше отрицательного, чем положительного», — приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ московское «Торпедо» имеет в своем активе 13 очков и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. В ближайшем туре черно-белые встретятся с подмосковными «Химками» матч состоится 22 апреля и начнется в 14:00 мск.