Кечинов заявил, что «Спартаку» надо расставаться с Рыбусом
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новость о том, что красно-белые могут расторгнуть контракт с Мацеем Рыбусом по окончании сезона.
«Я уже забыл, когда последний раз Рыбус выходил на поле. Плюс он уже возрастной футболист. Если бы он выходил играть хотя бы через матч, то его можно было оставить в команде. Мацей мог бы помочь своим опытом молодежи. Но он вообще уже не играет, такие футболисты — балласт. С Рыбусом надо расставаться. Воспитание молодых, наверное, больше зависит от Джикии, Промеса, тех ребят, которые постоянно играют. Опытные футболисты должны показывать молодым все на поле. А когда ты сам не играешь, советы твои хороши, но надо показывать все на деле, собственным примером», — приводит слова Кечинова Metaratings.ru.
Рыбус выступает за «Спартак» с июля 2022 года, а его соглашение рассчитано до июня 2-24-го. На счету поляка 12 матчей за московский клуб, один гол и результативная передача.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4