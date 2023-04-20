Кечинов заявил, что «Спартаку» надо расставаться с Рыбусом

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на новость о том, что красно-белые могут расторгнуть контракт с Мацеем Рыбусом по окончании сезона.

«Я уже забыл, когда последний раз Рыбус выходил на поле. Плюс он уже возрастной футболист. Если бы он выходил играть хотя бы через матч, то его можно было оставить в команде. Мацей мог бы помочь своим опытом молодежи. Но он вообще уже не играет, такие футболисты — балласт. С Рыбусом надо расставаться. Воспитание молодых, наверное, больше зависит от Джикии, Промеса, тех ребят, которые постоянно играют. Опытные футболисты должны показывать молодым все на поле. А когда ты сам не играешь, советы твои хороши, но надо показывать все на деле, собственным примером», — приводит слова Кечинова Metaratings.ru.

Рыбус выступает за «Спартак» с июля 2022 года, а его соглашение рассчитано до июня 2-24-го. На счету поляка 12 матчей за московский клуб, один гол и результативная передача.