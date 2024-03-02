Рябчук заявил, что не испытывал давления на родине из-за переезда в Россию

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» рассказал о реакции друзей на свой переход в московскую команду.

— Многие европейские игроки покинули Россию в 2022 году. К тем, кто остался, на родине относятся с негативом. Что тебе сказали в сборной после трансфера в «Спартак»?

— Разговаривал с тренерским штабом нашей сборной. И никаких проблем никогда не возникало. Конечно, в других странах люди говорят что-то негативное: «Как ты можешь жить в России, когда такое творится в мире?» Но, знаете, даже если ты будешь жить свою жизнь идеально, люди будут говорить про тебя что-то плохое. Я думаю о себе, о своей семье, о своей команде и о том, как могу ей помочь. В сборной у меня все хорошо, со всеми ребятами отличные отношения.

— А что касается твоих друзей в Португалии или других странах?

— В лицо никто ничего не говорит. Может быть, за спиной и ведутся какие-то разговоры. Но это происходит всю мою жизнь — футболисты к такому привыкают быстро.