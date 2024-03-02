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2 марта, 11:10

Мор — о трансферах «Динамо»: «Видна грамотная и поступательная работа спортивного блока»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболист Никола Моро
Никола Моро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферах «Динамо».

«Мне импонирует работа Бувача на трансферном рынке. За последние четыре года команда очистилась от посредственных игроков, и состав вышел на совершенно иной уровень. У Желько редко бывают промахи с покупкой легионеров: Моро, Варела, Бальбуэна, Лаксальт, Бителло, Нгамале — все они быстро стали игроками основного состава, помогли команде, стали ведущими футболистами РПЛ. Понятно, что бывают промахи как с Норманном, но от такого никто не застрахован, и это скорее исключение. А еще клубная казна регулярно пополняется за счет успешных продаж — того же Моро, Шиманьского, Сазонова, Захаряна — и это все в условиях очень непростых отношений с европейскими клубами сейчас. В общем, видна грамотная и поступательная работа спортивного блока», — сказал Мор «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и расположилось на 3-м месте турнирной таблицы.

3 марта «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в 19-м туре. Начало матча — в 16.30 мск.

Эдуард Мор
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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