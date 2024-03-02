Мор — о трансферах «Динамо»: «Видна грамотная и поступательная работа спортивного блока»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферах «Динамо».

«Мне импонирует работа Бувача на трансферном рынке. За последние четыре года команда очистилась от посредственных игроков, и состав вышел на совершенно иной уровень. У Желько редко бывают промахи с покупкой легионеров: Моро, Варела, Бальбуэна, Лаксальт, Бителло, Нгамале — все они быстро стали игроками основного состава, помогли команде, стали ведущими футболистами РПЛ. Понятно, что бывают промахи как с Норманном, но от такого никто не застрахован, и это скорее исключение. А еще клубная казна регулярно пополняется за счет успешных продаж — того же Моро, Шиманьского, Сазонова, Захаряна — и это все в условиях очень непростых отношений с европейскими клубами сейчас. В общем, видна грамотная и поступательная работа спортивного блока», — сказал Мор «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 32 очка и расположилось на 3-м месте турнирной таблицы.

3 марта «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в 19-м туре. Начало матча — в 16.30 мск.