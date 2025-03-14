Защитник «Спартака» Рябчук: «У нас атмосфера полного единения»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос об атмосфере в команде.

«Мы действуем слаженно, как единый организм. Посмотрите на реакцию команды, когда мы забиваем: кто-то танцует, кто-то смеется, все рады! В нас больше веры. У нас атмосфера полного единения. Это касается и самой игры: у нас довольно атлетичный футбол, поэтому, если один из нас не добежит, мы знаем, что система начнет рушиться», — цитирует Рябчука пресс-служба красно-белых.

В текущем сезоне Рябчук провел 24 матча за «Спартак» во всех турнирах, отличившись 2 голевыми передачами. 27-летний молдаванин перешел в московский клуб из «Олимпиакоса» летом 2023 года.