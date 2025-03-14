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«Локомотив» — «Динамо»: Адамян считает, что бело-голубые наберут очки в дерби

Илья Лантратов.
Фото Global Look Press

15 марта в 21-м туре РПЛ «Локомотив» на своем поле примет «Динамо». Дерби начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «РЖД Арена». Прогноз на встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
15 марта 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:1
Динамо

В какой форме «Локомотив»

В прошлом матче «железнодорожники» в FONBET Кубке России обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1) и вышли в четвертьфинал пути регионов. Эта победа — единственная в официальных играх «Локомотива» с 9 ноября. В РПЛ команда Михаила Галактионова не побеждала в пяти последних турах, на этом отрезке набрав всего три очка в матчах с «Краснодаром» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1). В этот период «Локомотив» стал одним из худших по пропущенным голам (10), а забил вдвое меньше — всего пять голов.

Такие неутешительные результаты в чемпионате могут быть объяснены не только неважной атакующей формой «железнодорожников», но и длительным перерывом, после которого «Локомотиву» только предстоит сыграться. К тому же в РПЛ подопечные Галактионова дважды играли на выезде против претендентов на чемпионский титул («Спартака» и «Краснодара»). В гостях «Локомотив» много пропускает — 15 голов, один из худших показателей для команд из первой десятки. Перед игрой с «Динамо» «железнодорожники» идут на пятой строчке в турнирной таблице с отставанием в три балла от первой тройки.

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В какой форме «Динамо»

«Динамо» идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, опережая своего предстоящего соперника на два очка. От «Спартака» с третьего места бело-голубые отстают всего на балл, от «Зенита» и «Краснодара» — на четыре. Борьба за первое место обещает быть жаркой: «Динамо» подтвердило свои амбиции крупной победой в прошлом туре (4:0). Соперником было махачкалинское «Динамо», а до этого москвичи не проигрывали в чемпионате еще в восьми турах, на этом отрезке четыре раза забив минимум три гола.

Правда, сейчас «Динамо» придется труднее в нападении — до конца сезона выбыл лучший бомбардир команды Константин Тюкавин, который отличился в текущем сезоне семью голами. Но и без Тюкавина у «Динамо» есть кому забивать. В отличной форме Даниил Фомин, который отметился результативными действиями во всех матчах команды после паузы и забил в двух прошлых турах РПЛ два гола.

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«Локомотив» — «Динамо»: статистика личных встреч

В четырех последних официальных очных встречах на счету «Динамо» три победы, у «Локомотива» — одна. В первом круге чемпионата бело-голубые оказались сильнее на своем поле со счетом 3:1. Предыдущая игра на стадионе «Локомотива» тоже завершилась победой «Динамо». В ответной игре 1/4 финала FONBET Кубка России «железнодорожники» уступили в основное время со счетом 0:1, а затем по результатам серии пенальти (4:3) бело-голубые победили в двухматчевом противостоянии. «Локомотив» же вылетел из сетки пути РПЛ.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Динамо» 15 марта

«Динамо» в хорошей форме и даже без Тюкавина смогло обыграть неуступчивых махачкалинцев со счетом 4:0. Чего не скажешь о «Локомотиве», который в чемпионате не побеждал с начала ноября, а в трех последних турах ни разу не забивал больше одного гола и играл вничью. На выезде бело-голубые — очень сложный соперник для «Локомотива». Они не проигрывали «железнодорожникам» на их поле в семи предыдущих встречах, в пяти из этих матчей «Динамо» забивало, трижды — больше одного гола. Учитывая, как идут дела у команды Галактионова сейчас, думаю, что «Динамо» снова не проиграет, а в матче будет минимум два гола», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на вариант «Динамо» не проиграет и ТБ 1.5 можно поставить за 1.98.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
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Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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