«Локомотив» — «Динамо»: Адамян считает, что бело-голубые наберут очки в дерби

15 марта в 21-м туре РПЛ «Локомотив» на своем поле примет «Динамо». Дерби начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «РЖД Арена». Прогноз на встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)

В какой форме «Локомотив»

В прошлом матче «железнодорожники» в FONBET Кубке России обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1) и вышли в четвертьфинал пути регионов. Эта победа — единственная в официальных играх «Локомотива» с 9 ноября. В РПЛ команда Михаила Галактионова не побеждала в пяти последних турах, на этом отрезке набрав всего три очка в матчах с «Краснодаром» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1). В этот период «Локомотив» стал одним из худших по пропущенным голам (10), а забил вдвое меньше — всего пять голов.

Такие неутешительные результаты в чемпионате могут быть объяснены не только неважной атакующей формой «железнодорожников», но и длительным перерывом, после которого «Локомотиву» только предстоит сыграться. К тому же в РПЛ подопечные Галактионова дважды играли на выезде против претендентов на чемпионский титул («Спартака» и «Краснодара»). В гостях «Локомотив» много пропускает — 15 голов, один из худших показателей для команд из первой десятки. Перед игрой с «Динамо» «железнодорожники» идут на пятой строчке в турнирной таблице с отставанием в три балла от первой тройки.

У «Локомотива» травмированным числится лишь Дмитрий Баринов.

В какой форме «Динамо»

«Динамо» идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, опережая своего предстоящего соперника на два очка. От «Спартака» с третьего места бело-голубые отстают всего на балл, от «Зенита» и «Краснодара» — на четыре. Борьба за первое место обещает быть жаркой: «Динамо» подтвердило свои амбиции крупной победой в прошлом туре (4:0). Соперником было махачкалинское «Динамо», а до этого москвичи не проигрывали в чемпионате еще в восьми турах, на этом отрезке четыре раза забив минимум три гола.

Правда, сейчас «Динамо» придется труднее в нападении — до конца сезона выбыл лучший бомбардир команды Константин Тюкавин, который отличился в текущем сезоне семью голами. Но и без Тюкавина у «Динамо» есть кому забивать. В отличной форме Даниил Фомин, который отметился результативными действиями во всех матчах команды после паузы и забил в двух прошлых турах РПЛ два гола.

«Локомотив» — «Динамо»: статистика личных встреч

В четырех последних официальных очных встречах на счету «Динамо» три победы, у «Локомотива» — одна. В первом круге чемпионата бело-голубые оказались сильнее на своем поле со счетом 3:1. Предыдущая игра на стадионе «Локомотива» тоже завершилась победой «Динамо». В ответной игре 1/4 финала FONBET Кубка России «железнодорожники» уступили в основное время со счетом 0:1, а затем по результатам серии пенальти (4:3) бело-голубые победили в двухматчевом противостоянии. «Локомотив» же вылетел из сетки пути РПЛ.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Динамо» 15 марта

«Динамо» в хорошей форме и даже без Тюкавина смогло обыграть неуступчивых махачкалинцев со счетом 4:0. Чего не скажешь о «Локомотиве», который в чемпионате не побеждал с начала ноября, а в трех последних турах ни разу не забивал больше одного гола и играл вничью. На выезде бело-голубые — очень сложный соперник для «Локомотива». Они не проигрывали «железнодорожникам» на их поле в семи предыдущих встречах, в пяти из этих матчей «Динамо» забивало, трижды — больше одного гола. Учитывая, как идут дела у команды Галактионова сейчас, думаю, что «Динамо» снова не проиграет, а в матче будет минимум два гола», — считает Адамян.

В букмекерской компании FONBET на вариант «Динамо» не проиграет и ТБ 1.5 можно поставить за 1.98.

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