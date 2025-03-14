«Локомотив» — «Динамо»: Адамян считает, что бело-голубые наберут очки в дерби
15 марта в 21-м туре РПЛ «Локомотив» на своем поле примет «Динамо». Дерби начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «РЖД Арена». Прогноз на встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.
В какой форме «Локомотив»
В прошлом матче «железнодорожники» в FONBET Кубке России обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1) и вышли в четвертьфинал пути регионов. Эта победа — единственная в официальных играх «Локомотива» с 9 ноября. В РПЛ команда Михаила Галактионова не побеждала в пяти последних турах, на этом отрезке набрав всего три очка в матчах с «Краснодаром» (0:0), махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1). В этот период «Локомотив» стал одним из худших по пропущенным голам (10), а забил вдвое меньше — всего пять голов.
Такие неутешительные результаты в чемпионате могут быть объяснены не только неважной атакующей формой «железнодорожников», но и длительным перерывом, после которого «Локомотиву» только предстоит сыграться. К тому же в РПЛ подопечные Галактионова дважды играли на выезде против претендентов на чемпионский титул («Спартака» и «Краснодара»). В гостях «Локомотив» много пропускает — 15 голов, один из худших показателей для команд из первой десятки. Перед игрой с «Динамо» «железнодорожники» идут на пятой строчке в турнирной таблице с отставанием в три балла от первой тройки.
У «Локомотива» травмированным числится лишь Дмитрий Баринов.
В какой форме «Динамо»
«Динамо» идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, опережая своего предстоящего соперника на два очка. От «Спартака» с третьего места бело-голубые отстают всего на балл, от «Зенита» и «Краснодара» — на четыре. Борьба за первое место обещает быть жаркой: «Динамо» подтвердило свои амбиции крупной победой в прошлом туре (4:0). Соперником было махачкалинское «Динамо», а до этого москвичи не проигрывали в чемпионате еще в восьми турах, на этом отрезке четыре раза забив минимум три гола.
Правда, сейчас «Динамо» придется труднее в нападении — до конца сезона выбыл лучший бомбардир команды Константин Тюкавин, который отличился в текущем сезоне семью голами. Но и без Тюкавина у «Динамо» есть кому забивать. В отличной форме Даниил Фомин, который отметился результативными действиями во всех матчах команды после паузы и забил в двух прошлых турах РПЛ два гола.
«Локомотив» — «Динамо»: статистика личных встреч
В четырех последних официальных очных встречах на счету «Динамо» три победы, у «Локомотива» — одна. В первом круге чемпионата бело-голубые оказались сильнее на своем поле со счетом 3:1. Предыдущая игра на стадионе «Локомотива» тоже завершилась победой «Динамо». В ответной игре 1/4 финала FONBET Кубка России «железнодорожники» уступили в основное время со счетом 0:1, а затем по результатам серии пенальти (4:3) бело-голубые победили в двухматчевом противостоянии. «Локомотив» же вылетел из сетки пути РПЛ.
Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Динамо» 15 марта
«Динамо» в хорошей форме и даже без Тюкавина смогло обыграть неуступчивых махачкалинцев со счетом 4:0. Чего не скажешь о «Локомотиве», который в чемпионате не побеждал с начала ноября, а в трех последних турах ни разу не забивал больше одного гола и играл вничью. На выезде бело-голубые — очень сложный соперник для «Локомотива». Они не проигрывали «железнодорожникам» на их поле в семи предыдущих встречах, в пяти из этих матчей «Динамо» забивало, трижды — больше одного гола. Учитывая, как идут дела у команды Галактионова сейчас, думаю, что «Динамо» снова не проиграет, а в матче будет минимум два гола», — считает Адамян.
В букмекерской компании FONBET на вариант «Динамо» не проиграет и ТБ 1.5 можно поставить за 1.98.
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АРХИВ
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1