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2 марта, 11:00

Рябчук рассказал, как решился на переезд в Россию из Греции: «Все вопросы были по поводу безопасности»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» рассказал, как решился на переход в московскую команду.

— Разумеется, вопрос безопасности из-за происходящих в мире событий (стоял в приоритете). Я хотел, чтобы и я, и моя семья чувствовали себя защищенными. Не хотел ехать играть в футбол, постоянно думая, что что-то может произойти. О «Спартаке» было ноль вопросов — я знаю, что это топ-клуб с отличной инфраструктурой, выступающий в сильной конкурентной лиге. Все вопросы были только по поводу ситуации в мире и безопасности в ее свете.

— Кто убедил тебя, что все в порядке?

— В основном иностранцы, которые уже живут и работают здесь. Я говорил с Абаскалем, с Таварешем, с которым у меня есть общие друзья в Португалии. Понимал, что для них переезд в Россию ставил те же вопросы, что и для меня. Мы общались, переписывались, и я понял, что все в порядке — жизнь в Москве безопасна.

Олег Рябчук. «Верю, что у «Спартака» лучшая команда в России. Пришло время прервать серию в Санкт-Петербурге». Интервью Олега Рябчука

Рябчук перешел в «Спартак» летом 2023-го. В этом сезоне игрок провел за красно-белых 16 матчей и сделал 1 голевой пас.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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