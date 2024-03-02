Рябчук рассказал, как решился на переезд в Россию из Греции: «Все вопросы были по поводу безопасности»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» рассказал, как решился на переход в московскую команду.

— Разумеется, вопрос безопасности из-за происходящих в мире событий (стоял в приоритете). Я хотел, чтобы и я, и моя семья чувствовали себя защищенными. Не хотел ехать играть в футбол, постоянно думая, что что-то может произойти. О «Спартаке» было ноль вопросов — я знаю, что это топ-клуб с отличной инфраструктурой, выступающий в сильной конкурентной лиге. Все вопросы были только по поводу ситуации в мире и безопасности в ее свете.

— Кто убедил тебя, что все в порядке?

— В основном иностранцы, которые уже живут и работают здесь. Я говорил с Абаскалем, с Таварешем, с которым у меня есть общие друзья в Португалии. Понимал, что для них переезд в Россию ставил те же вопросы, что и для меня. Мы общались, переписывались, и я понял, что все в порядке — жизнь в Москве безопасна.