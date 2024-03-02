Родригао: «Малком в Саудовской Аравии всем доволен, его хорошо приняли»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал о дружеских отношениях с вингером «Аль-Хиляля» Малкомом.

«Малком — мой большой друг, которого мне подарил футбол. Мы не только много времени провели на поле, но и в онлайн-играх. Нас связывает много общего. Всегда приятно его видеть. Он рассказывал только хорошее про Саудовскую Аравию — всем доволен, его хорошо приняли», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».

Малком перешел в «Аль-Хиляль» из «Зенита» за 60 миллионов евро в июле прошлого года.

В составе сине-бело-голубых бразилец провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи. Вместе с петербургским клубом вингер стал четырехкратным чемпионом России, 4 раза побеждал в Суперкубке России и 1 раз в Кубке страны. 24 февраля 2023 года игрок получил российское гражданство.