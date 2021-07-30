Руй Витория объяснил, почему Ларссон не вышел в стартовом составе на матч с «Крыльями»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча второго тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) рассказал, почему в стартовом составе не вышел Джордан Ларссон.
«Джордан несколько дней назад стал отцом, провел несколько бессонных ночей на этой неделе, — цитирует специалиста официальный сайт «Крыльев» 30 июля. — После всего пережитого, ему было бы трудно выдержать 90 минут. Но я доверяю всем своим игрокам, они отлично работают, я не боюсь ротации, вынужденных замен. Мы сегодня выиграли первый финал, потому что каждая игра для нас финальная. Готовимся к Лиге чемпионов».
Единственный мяч на 68-й минуте с пенальти забил Александр Соболев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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