Руй Витория признался, что «Спартаку» было непросто обыграть «Крылья Советов»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после матча против «Крыльев Советов» (1:0) во втором туре чемпионата России

«Непростая сегодня была игра, — цитирует португальца официальный сайт «Крыльев». — Чемпионат только начался, сегодня нам попался очень хороший соперник. Тем не менее, считаю, что мы заслуженно победили, это очень важные три очка. Когда мы изучали «Крылья», готовились к игре, то сразу стало понятно, что команда очень динамичная, играет с задором, удовольствием, поэтому нужно было постараться забить им как можно скорее, чтобы осложнить им жизнь, немного сбить их пыл. Однако нам быстро забить не удалось.

Были моменты, но они никак не могли увенчаться голом. Тем самым мы дали сопернику почувствовать уверенность в своих силах, нам было непросто. Тем не менее, три очка наши. Но хочу еще раз отметить, что соперник играл очень хорошо.

Не все матчи проходят гладко. Сегодня, повторюсь, соперник играл очень хорошо, особенно в первом тайме — играли компактно, особенно в центральной зоне, перекрывали зоны, тем самым вызывали сложности у нашей группы атаки.

Только в перерыве мы сумели внести определенные коррективы, чтобы изменить действия в атаке. Что-то не получалось из-за технических ошибок, были моменты, которые мы не забили. Соперник почувствовал уверенность в своих силах. Победа нам была важна, несмотря на не лучшее качество игры. Важно было заработать три очка, и мы это сделали.

Почему не забили больше? Это футбол. Есть игры, где моментов бывает немного, а мячи залетают в ворота. Сегодня мы создали порядка 18 моментов, некоторые из них были очень хорошими. Но мяч не хотел залетать в ворота. Не забили сегодня, забьем в следующий раз».

Единственный мяч на 68-й минуте с пенальти забил Александр Соболев.