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Руй Витория признался, что «Спартаку» было непросто обыграть «Крылья Советов»

23:20
Руй Витория. Фото ФК "Крылья Советов"
Руй Витория. Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями после матча против «Крыльев Советов» (1:0) во втором туре чемпионата России

«Непростая сегодня была игра, — цитирует португальца официальный сайт «Крыльев». — Чемпионат только начался, сегодня нам попался очень хороший соперник. Тем не менее, считаю, что мы заслуженно победили, это очень важные три очка. Когда мы изучали «Крылья», готовились к игре, то сразу стало понятно, что команда очень динамичная, играет с задором, удовольствием, поэтому нужно было постараться забить им как можно скорее, чтобы осложнить им жизнь, немного сбить их пыл. Однако нам быстро забить не удалось.

Были моменты, но они никак не могли увенчаться голом. Тем самым мы дали сопернику почувствовать уверенность в своих силах, нам было непросто. Тем не менее, три очка наши. Но хочу еще раз отметить, что соперник играл очень хорошо.

Не все матчи проходят гладко. Сегодня, повторюсь, соперник играл очень хорошо, особенно в первом тайме — играли компактно, особенно в центральной зоне, перекрывали зоны, тем самым вызывали сложности у нашей группы атаки.

Только в перерыве мы сумели внести определенные коррективы, чтобы изменить действия в атаке. Что-то не получалось из-за технических ошибок, были моменты, которые мы не забили. Соперник почувствовал уверенность в своих силах. Победа нам была важна, несмотря на не лучшее качество игры. Важно было заработать три очка, и мы это сделали.

Почему не забили больше? Это футбол. Есть игры, где моментов бывает немного, а мячи залетают в ворота. Сегодня мы создали порядка 18 моментов, некоторые из них были очень хорошими. Но мяч не хотел залетать в ворота. Не забили сегодня, забьем в следующий раз».

Единственный мяч на 68-й минуте с пенальти забил Александр Соболев.

Крылья Советов - Спартак

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19003

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