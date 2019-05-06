Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) удовлетворено решением руководства "Зенита" наложить штраф на защитника Бранислава Ивановича после некорректного поведения во время процедуры допинг-контроля. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Конфликтная ситуация возникла между Ивановичем и допинг-офицером РУСАДА во время проведения допинг-теста после одного из апрельских матчей.

- РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока "Зенита" Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован, - цитирует ТАСС Пахноцкую.