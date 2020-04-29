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Руководство «Спартака» обсуждает с игроками возможность снижения зарплат за май

22:15
Томас Цорн и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Эсекиэль Понсе (слева) и другие игроки «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду издание Metaratings.ru распространило информацию, согласно которой генеральный директор красно-белых Томас Цорн предложил игрокам уменьшить их зарплаты за май на 40 процентов, и это не вызвало понимания у ряда футболистов. Якобы команда выступила со встречной инициативой — сократить оклады на 20 процентов.

По данным «СЭ», никаких решений по этому поводу пока не принято — идет рабочее обсуждение финансового вопроса, при этом окончательные договоренности в первую очередь зависят от того, будет ли продолжен в РПЛ сезон-2019/20, или он завершится досрочно. (Вячеслав Короткин)

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф-чемпионата России с 28 очками после 22 игр.

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