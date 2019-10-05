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Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова

16:25
Дмитрий Хохлов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Хохлов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», руководство «Динамо» приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова.

Бело-голубые уступили «Оренбургу» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата России. После 12 игр «Динамо» занимает предпоследнее место в таблице с 10 очками. Специалист уже по ходу сезона подавал в отставку после поражения от «Сочи» (2:3) в матче 10-го тура, но клуб ее не принял. Позднее было опубликовано заявление относительно возможной отставки тренера, в котором говорилось,что специалист продолжит работать до зимней паузы в чемпионате страны.

Хохлов трудился в штабе «Динамо» с 2011 по 2015 год и с 2017 года. Первую команду он принял 7 октября 2017 года.

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