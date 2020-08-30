«Рубин» ушел от поражения в матче с «Тамбовом», Деспотович сделал дубль

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 6-го тура Тинькофф-РПЛ. Гости дважды выходили вперед, но Джордже Деспотович дважды сравнивал счет. Для форварда эти мячи стали первыми в составе «Рубина».

От поражения «Рубин» спасся на 90-й минуте.

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6-й тур

«Рубин» (Казань) — «Тамбов» — 2:2 (1:1)

Голы: Карапетян, 15 (0:1). Деспотович, 45 (1:1). Карасев, 84 (1:2). Деспотович, 90 (2:2).

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Зуев, Йевтич (Игнатьев, 71), Макаров (Шатов, 65), Хван Ин Бом, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Тетрашвили, Чичерин, Рыбин, Шляков (Килин, 80), Грицаенко, Карасев, Чуперка, Панченко (Обухов, 63), Карапетян (Костюков, 62).

Предупреждения: Хван Ин Бом, 30. Рыбин, 51. Уремович, 71. Абильдгор, 88.

Судьи: Мешков (Дмитров). Болотенков, Елеференко (оба — Москва).

30 августа. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».