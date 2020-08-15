РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» — «Урал»: за что удален Меркулов?

16:54
Теги:

На 21-й и 31-й минутах матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Урал» арбитр Алексей Сухой дважды наказал защитника казанской команды Михаила Меркулова желтыми карточками и в итоге удалил его с поля.

Во втором эпизоде фол случился после того, как в штрафной площади гостей произошло единоборство Емельянова и Абильдгора, по итогам которого судья чуть позже, посмотрев повторы, назначил 11-метровый удар.

В такой ситуации с учетом характера фола предупреждение не аннулируется. Желтая карточка Меркулова осталась в силе, он не смог продолжить игру. (Александр Бобров)

Рубин — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 26314
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир