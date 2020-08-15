На 21-й и 31-й минутах матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Урал» арбитр Алексей Сухой дважды наказал защитника казанской команды Михаила Меркулова желтыми карточками и в итоге удалил его с поля.

Во втором эпизоде фол случился после того, как в штрафной площади гостей произошло единоборство Емельянова и Абильдгора, по итогам которого судья чуть позже, посмотрев повторы, назначил 11-метровый удар.

В такой ситуации с учетом характера фола предупреждение не аннулируется. Желтая карточка Меркулова осталась в силе, он не смог продолжить игру. (Александр Бобров)