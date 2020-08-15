«Рубин» — «Урал»: за что назначен пенальти в ворота хозяев?
16:36
На 11-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Урал» арбитр Алексей Сухой исправил свою ошибку и назначил пенальти в ворота хозяев поля.
В действия судьи, который поначалу не заметил, что Старфельт сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой, вмешался видеоассистент Алексей Матюнин.
Видеоарбитр предложил посмотреть повторы эпизода — после этого рефери изменил свое мнение. (Александр Бобров)
Опрос
проголосовало: 26314Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...