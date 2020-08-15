На 11-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Урал» арбитр Алексей Сухой исправил свою ошибку и назначил пенальти в ворота хозяев поля.

В действия судьи, который поначалу не заметил, что Старфельт сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой, вмешался видеоассистент Алексей Матюнин.

Видеоарбитр предложил посмотреть повторы эпизода — после этого рефери изменил свое мнение. (Александр Бобров)