РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» — «Урал»: за что назначен пенальти в ворота хозяев?

16:36
«Рубин» — «Урал».
«Рубин» — «Урал».
Теги:

На 11-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Урал» арбитр Алексей Сухой исправил свою ошибку и назначил пенальти в ворота хозяев поля.

В действия судьи, который поначалу не заметил, что Старфельт сыграл в мяч отставленной в сторону правой рукой, вмешался видеоассистент Алексей Матюнин.

Видеоарбитр предложил посмотреть повторы эпизода — после этого рефери изменил свое мнение. (Александр Бобров)

Рубин — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 26314
Все опросы
Как вы оцените судейство в РПЛ летом-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир