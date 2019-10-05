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«Рубин» — «Тамбов»: все голы матча

17:18
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«Рубин» обыгрывает «Тамбов» в матче 12-го тура премьер-лиги. Голами отметились полузащитник Игорь Коновалов и форвард Зураб Давиташвили.


Рубин — Тамбов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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