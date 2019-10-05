«Рубин» — «Тамбов»: все голы матча
17:18
«Рубин» обыгрывает «Тамбов» в матче 12-го тура премьер-лиги. Голами отметились полузащитник Игорь Коновалов и форвард Зураб Давиташвили.
? Игорь Коновалов выполнил подачу со штрафного, но мяч никого не коснувшись залетел в ворота гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019
? #РубинТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/8WD76Xzph9
? Первый мяч Зурико Давиташвили в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 5, 2019
? #РубинТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/4ehJzsVfCB
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