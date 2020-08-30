Стали известны стартовые составы «Рубин» и «Тамбов» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча начнется в 18.00 (мск).

Состав «Рубина»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Ин Бем, Деспотович.

Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Могилевец, Коновалов, Бакаев, Самошников, Игнатьев, Косарев.

Состав «Тамбова»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Панченко, Карапетян.

Запасные: Чагров, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Обухов, Костюков, Онугха.