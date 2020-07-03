РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» сделал заявление о статусе матча с «Оренбургом»

3 июля 2020, 17:21
Леонид Слуцкий на тренировке «Рубина». Фото ФК «Рубин».
Леонид Слуцкий на тренировке «Рубина». Фото ФК «Рубин».
Теги:

«Рубин» готовится к матчу 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Указано, что на данный момент матч должен состояться в запланированный срок.

«Готовимся к следующей игре, — говорится в сообщении. — Разрешение на принятие участия игроков оренбургской команды в матче 26-го тура премьер-лиги будет принимать Управление Роспотребнадзора. На данный момент игра состоится и «Рубин» продолжает подготовку».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» попросил перенести матч с «Рубином» на 19 июля из-за случаев коронавируса в команде. Матч должен состояться 5 июля и начаться в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
31
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир