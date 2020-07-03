«Рубин» сделал заявление о статусе матча с «Оренбургом»

«Рубин» готовится к матчу 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Оренбурга». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Указано, что на данный момент матч должен состояться в запланированный срок.

Готовимся к следующей игре??



Разрешение на принятие участия игроков оренгбургской команды в матче 26-го тура @premierliga #РубинОренбург будет принимать Управление Роспотребнадзора.



На данный момент игра состоится и #FCRK продолжает подготовку?



?: https://t.co/87KXFxmhOI pic.twitter.com/Y38upF7Bjn — «Рубин» Казань (@fcrk) July 3, 2020

«Готовимся к следующей игре, — говорится в сообщении. — Разрешение на принятие участия игроков оренбургской команды в матче 26-го тура премьер-лиги будет принимать Управление Роспотребнадзора. На данный момент игра состоится и «Рубин» продолжает подготовку».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» попросил перенести матч с «Рубином» на 19 июля из-за случаев коронавируса в команде. Матч должен состояться 5 июля и начаться в 18.30 по московскому времени.