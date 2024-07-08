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«Рубин»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

Опубликовано расписание игр «Рубина» в РПЛ и Кубке России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Рубин».
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» начнет сезон-2024/2025 с матча 1-го тура чемпионата России на выезде против «Пари НН». Встреча пройдет 22 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр казанской команды.

«Рубин»: расписание матчей на лето 2024

22 июля, понедельник

20:00. «Пари НН» — «Рубин» — Премьер-Лига, 1-й тур

27 июля, суббота

17:30. «Рубин» — «Зенит» — Премьер-Лига, 2-й тур

30 июля, вторник

18:30. «Рубин» — «Акрон» — Кубок России, 1-й тур

3 августа, суббота

20:00. «Рубин» — «Химки» — Премьер-Лига, 3-й тур

9 августа, пятница

20:45. «Ростов» — «Рубин» — Премьер-Лига, 4-й тур

14 августа, среда

17:15. «Рубин» — «Зенит» — Кубок России, 2-й тур

19 августа, понедельник

17:30. «Акрон» — «Рубин» — Премьер-Лига, 5-й тур

23 августа, пятница

20:00. «Рубин» — «Динамо» (Махачкала) — Премьер-Лига, 6-й тур

27 августа, вторник

19:30. «Факел» — «Рубин» — Кубок России, 3-й тур

31 августа, суббота

19:45. «Спартак» — «Рубин» — Премьер-Лига, 7-й тур

В минувшем сезоне «Рубин» занял 8-е место в чемпионате России.

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Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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