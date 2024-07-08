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«Краснодар» представил игровую форму сезона-2024/25

Руслан Минаев
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Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» показал игровую форму в новом сезоне.

В домашнем комплекте эмблема «быков» расположена по центру. Гостевая форма выполнена в сером цвете.

«Принт гостевого комплекта отличает сходство с травертином, что призвано напомнить игрокам и болельщикам о родных стенах даже на выездном матче», — говорится в сообщении клуба.

13 июля «Краснодар» сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. 21-го числа «быки» отправятся в гости к «Ахмату» в 1-м туре РПЛ сезона-2024/25.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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