13:12 | Футбол — РПЛ

"Рубин" пошутил над каналом "Матч премьер" из-за проблем с трансляцией

0
Обсудить

По ходу матча 21-го тура "Енисей" - "Рубин" на канале "Матч премьер" прерывалась трансляция. В официальном Твиттере казанского клуба была опубликована шутка по этому поводу.

Пресс-служба "Рубина" опубликовала картинка, где рядом с логотипом телеканала находится подорожник.

 

Также Твиттер Rubin Hoods опубликовал фрагмент трансляции, где были показаны болельщики на трибунах. 

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Енисей - Рубин

 

Опрос

Как закончится матч 21-го тура РПЛ "Динамо" - "Локомотив"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ