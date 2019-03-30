"Рубин" пошутил над каналом "Матч премьер" из-за проблем с трансляцией

По ходу матча 21-го тура "Енисей" - "Рубин" на канале "Матч премьер" прерывалась трансляция. В официальном Твиттере казанского клуба была опубликована шутка по этому поводу.

Пресс-служба "Рубина" опубликовала картинка, где рядом с логотипом телеканала находится подорожник.

Также Твиттер Rubin Hoods опубликовал фрагмент трансляции, где были показаны болельщики на трибунах.

Ребята, вы в телеке уже 6 раз подряд! Пока самый опасный момент матча pic.twitter.com/e5A4fzHmAQ – Rubin Hoods (@rgdsru) 30 марта 2019 г.

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