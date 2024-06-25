«Химки» и «Арарат-Армения» прекратили переговоры по трансферу Йенне

Генеральный директор ереванского «Арарат-Армения» Погос Галстян сообщил «СЭ» о срыве переговоров по трансферу Тентона Йенне.

«Тентон Йенне тренируется с нами. Мы прекратили переговоры с «Химкамм». Эта история закончена», — сказал Галстян «СЭ».

Йенне в прошлом сезоне провел 36 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.