«Рубин» победил «Арсенал» в Туле и покинул зону вылета

«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче 22-го тура российской премьер-лиги. Единственный гол встречи забил Зурико Давиташвили. Эта победа в РПЛ стала первой для главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого.

«Рубин» набрал 23 очка и покинул зону вылета, поднявшись на 12 строчку турнирной таблицы российской премьер-лиги. «Арсенал» с 28-ю очками остался на седьмой строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

22-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)

Гол: Давиташвили, 43.

«Арсенал» (Тула): Левашов, Григалава, Денисов (Комбаров, 60), Беляев, Альварес, Ткачев, Костадинов, Чаушич, Луценко, Э.Кангва (Ковалев, 66), Лесовой (Банда, 76).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Подберезкин (Йевтич, 75), Зуев, Иг.Коновалов (Могилевец, 86), Макаров, Давиташвили, Абильдгор, Игнатьев (Бакаев, 73).

Предупреждения: Макаров, 45. Денисов, 47. Подберезкин, 48. Игнатьев, 52. Ткачев, 65. Давиташвили, 79. Чаушич, 90.

Удаление: Макаров, 55.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Болотенков, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Сухой (Люберцы). Кобзев (Москва).

14 марта. Тула. Стадион «Арсенал».