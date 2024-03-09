Аршавин: «Первое место — единственный удовлетворительный результат для «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» высказался о возвращении сине-бело-голубых на первое место в таблице РПЛ.

«Зенит» на выезде одержал крупную победу над «Уралом» (4:1) в матче 20-го тура РПЛ.

«Естественно, «Зенит» всегда хочет с самого начала находиться на первой строчке, но вышло так, что смогли сделать это только сейчас. Главное быть там в конце чемпионата. Естественно, первое место — единственный удовлетворительный результат для «Зенита». «Краснодар»? Пока они неважно провели первые два матча», — сказал Аршавин «СЭ».

«Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.