«Рубин» отреагировал на информацию об уходе Хвичи в «Динамо» из Батуми

«Рубин» отреагировал на информацию об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Динамо» из Батуми.

Пресс-служба клуба выложила в своем официальном Telegram-канале фотографию 21-летнего грузина, который держит в руках картонную табличку с надписью: «Хватит писать, что я ухожу куда-то».

Кварацхелия покинул расположение «Рубина» для того, чтобы принять участие в двух товарищеских матчах сборной Грузии на этой и следующей неделях.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с казанцами действует до конца июня 2024 года. Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

Ранее в пресс-службе «Рубина» сообщили «СЭ», что клуб не получал бумаг об уходе Кварацхелии из клуба.