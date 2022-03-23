Дюков дал совет клубам, которые потеряли легионеров

Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с отъездом легионеров из клубов РПЛ.

— Ситуация находится в динамике. Если говорить о тех футболистах, которые покинули клубы, то 1 июня они должны вернуться по решению ФИФА. Пока мы исходим из этого. По «Краснодару» мы видим, что команда успешно справляется с поставленными задачами без легионеров. Совет — продолжать работу.

Вызовы есть и у РФС, мы на них реагируем. Мы должны помогать клубам и делать все возможное и невозможное. Но мы не можем финансировать клубы. Точнее, мы можем это делать, но тогда придется отказаться от реализации всех программ по развитию детско-юношеского футбола. Но для нас это приоритет.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ до конца текущего сезона приостанавливать срок действия контрактов с клубами в одностороннем порядке.