Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:31

Дюков дал совет клубам, которые потеряли легионеров

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с отъездом легионеров из клубов РПЛ.

— Ситуация находится в динамике. Если говорить о тех футболистах, которые покинули клубы, то 1 июня они должны вернуться по решению ФИФА. Пока мы исходим из этого. По «Краснодару» мы видим, что команда успешно справляется с поставленными задачами без легионеров. Совет — продолжать работу.

Вызовы есть и у РФС, мы на них реагируем. Мы должны помогать клубам и делать все возможное и невозможное. Но мы не можем финансировать клубы. Точнее, мы можем это делать, но тогда придется отказаться от реализации всех программ по развитию детско-юношеского футбола. Но для нас это приоритет.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ до конца текущего сезона приостанавливать срок действия контрактов с клубами в одностороннем порядке.

Футбол
Александр Дюков
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мифы о фитнесе и питании: как не навредить себе
Без Карпина, зато с Ибрагимовичем и Бэйлом. Что ждать от отборочных матчей на чемпионат мира-2022, от которых отстранили Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент РФС Дюков рассказал о позиции членов исполкома по поводу отстранения российских клубов и сборных

«Рубин» отреагировал на информацию об уходе Хвичи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости