«Рубин» объявил о продлении контракта с Зотовым
Полузащитник «Рубина» Александр Зотов подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба казанцев.
Новое соглашение 33-летнего хавбека рассчитано до конца сезона-2025/26.
Зотов выступает за «Рубин» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голевыми передачами.
«Рубин» в сезоне-2023/24 финишировал на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее казанцы сообщили, что продлили контракт с Олегом Ивановым.
Источник: ФК «Рубин»
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|56
|
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|30
|16
|8
|6
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|
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|48
|
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|
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|
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|
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|7
|10
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|31
|
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|30
|8
|6
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|29-51
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|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
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|37-48
|24
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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