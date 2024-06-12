«Рубин» объявил о продлении контракта с Зотовым

Полузащитник «Рубина» Александр Зотов подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба казанцев.

Новое соглашение 33-летнего хавбека рассчитано до конца сезона-2025/26.

Зотов выступает за «Рубин» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за команду 29 матчей во всех турнирах, отличившись 2 голевыми передачами.

«Рубин» в сезоне-2023/24 финишировал на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее казанцы сообщили, что продлили контракт с Олегом Ивановым.