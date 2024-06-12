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Агент Рыбуса: «Не сказал бы, что шансы остаться в «Рубине» высокие»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«Пока никакого предложения не было. Договорились, что Мацей вернется из отпуска и потом будем о чем-то говорить. Как оценю шансы на то, что он останется в клубе? Не знаю. Пока не сказал бы, что они высокие», — сказал Орещук «СЭ».

34-летний Рыбус перешел в «Рубин» летом 2023 года. Всего за казанскую команду он отыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Мацей Рыбус
ФК Рубин (Казань)
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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