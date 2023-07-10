«Рубин» объявил о продлении контракта с Олегом Ивановым

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба казанцев.

Новое соглашение 36-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона-2023/24.

Иванов перешел в «Рубин» летом прошлого года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 23 матча за команду, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.