Каррера — о приговоре Промеса: «Я позволил бы ему играть в «Спартаке» до конца»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о приговоре, вынесенном нападающему московской команды Квинси Промесу.
«Честно говоря, это очень деликатная ситуация, поэтому соображения и решения должны появляться и приниматься на соответствующем уровне между теми, кто непосредственно вовлечен в этот процесс. Я бы поговорил с Промесом — если его физическое и психическое состояние давало бы мне гарантии, что он способен выступать на своем уровне, я позволил бы ему играть до конца», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.
19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.
Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.
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5
|Ахмат
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6
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11
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12
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14
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15
|Рубин
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16
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|21.07
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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