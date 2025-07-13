Зорин считает, что Энрике мог забыть включить «Спартак» в список конкурентов «Зенита» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о том, что вингер «Зенита» Луис Энрике не включил красно-белых в число главных соперников питерской команды.

— Луис Энрике не назвал «Спартак» в числе главных конкурентов, сказал лишь только про ЦСКА и «Динамо». Понимаешь, почему?

— Не знаю, нет. В том сезоне вообще «Краснодар» стал чемпионом, он тоже его не назвал?

— Тоже его не назвал. Только ЦСКА и «Динамо».

— Не знаю, почему, забыл, может, — сказал Зорин «СЭ» после ничьей в товарищеском матче против «Крыльев Советов» (2:2).

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. «Зенит» занял второе место в РПЛ, уступив «быкам» одно очко. До этого сине-бело-голубые на протяжении шести сезонов выигрывали чемпионат.