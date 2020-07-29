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«Рубин» объявил о переходе Шатова

17:04
Олег Шатов. Фото ФК «Рубин»
Олег Шатов. Фото ФК «Рубин»
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Экс-полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 30-летним игроком рассчитан до лета 2022 года с возможностью продления еще на год. Шатов будет выступать под номером 20.

Шатов покинул «Зенит» по окончании срока действия контракта. На счету 29-летнего россиянина в прошедшем сезоне 3 гола и 6 результативных передач в 20 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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