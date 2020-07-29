«Рубин» объявил о переходе Шатова

Экс-полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 30-летним игроком рассчитан до лета 2022 года с возможностью продления еще на год. Шатов будет выступать под номером 20.

Шатов покинул «Зенит» по окончании срока действия контракта. На счету 29-летнего россиянина в прошедшем сезоне 3 гола и 6 результативных передач в 20 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.