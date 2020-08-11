В перерыве матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» арбитр Сергей Иванов удалил Леонида Слуцкого. Очевидно, что у главного тренера казанской команды были бурные претензии по поводу 11-метрового удара, который судья не назначил в ворота железнодорожников.

Слуцкого можно понять: у рефери были основания для такого наказания — вратарь Гильерме сыграл неосторожно и сфолил на нападающем, который владел мячом. А уже вскоре гости забили второй гол. (Александр Бобров)