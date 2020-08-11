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«Рубин» — «Локомотив»: за что удален Слуцкий?

21:19
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В перерыве матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» арбитр Сергей Иванов удалил Леонида Слуцкого. Очевидно, что у главного тренера казанской команды были бурные претензии по поводу 11-метрового удара, который судья не назначил в ворота железнодорожников.

Леонид Слуцкий.Слуцкого удалили в перерыве матча «Рубин» — «Локо». В первом тайме он был недоволен судейством

Слуцкого можно понять: у рефери были основания для такого наказания — вратарь Гильерме сыграл неосторожно и сфолил на нападающем, который владел мячом. А уже вскоре гости забили второй гол. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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