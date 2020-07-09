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«Рубин» — «Краснодар»: видеотрансляция матча в 20.30

9 июля 2020, 18:30
«Рубин» на своем поле принимает «Краснодар» в матче 27-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Рубин» на своем поле принимает «Краснодар» в матче 27-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В четверг, 9 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Казанцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. На счету краснодарцев, которые борются за лучшее место в еврокубках, 45 баллов и четвертая строчка.

Следить за матчем «Рубин» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Краснодар»

Рубин — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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