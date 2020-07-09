«Рубин» — «Краснодар»: видеотрансляция матча в 20.30
9 июля 2020, 18:30
В четверг, 9 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.
Казанцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. На счету краснодарцев, которые борются за лучшее место в еврокубках, 45 баллов и четвертая строчка.
Следить за матчем «Рубин» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Рубин» — «Краснодар»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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