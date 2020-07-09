В четверг, 9 июля, состоится матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Казанцы занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. На счету краснодарцев, которые борются за лучшее место в еврокубках, 45 баллов и четвертая строчка.

Следить за матчем «Рубин» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Рубин» — «Краснодар»