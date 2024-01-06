«Рубин»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Футболисты и тренерский штаб «Рубина» ушли в отпуск после матча 18 тура РПЛ, в котором на выезде обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 1:0.

Казанская команда выйдет из отпуска 15 января, после медицинского осмотра и тестов на функциональную готовность «Рубин» отправится в Белек (Турция). Здесь пройдут все три зимних сбора. В первом учебно-тренировочном сборе запланирована одна игра — 1 февраля команда Рашида Рахимова проведет контрольный матч с «Ботевом» из Болгарии. В общей сложности клуб из Татарстана планирует сыграть 10 игр. Пока соперники не определены. Информация о датах проведения встреч будет опубликована на официальном сайте клуба.

По итогам 18 туров премьер-лиги казанцы занимают 7-е место в турнирной таблице, в их активе — 28 очков. Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

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