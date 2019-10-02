«Рубин» и «Уфу» наказали за неподобающее поведение болельщиков
15:48
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа» (0:0).
— Болельщики «Рубина» скандировали нецензурные и оскорбительные выражения в адрес «Уфы», фанаты команды из Башкортостана совершали аналогичные действия в адрес казанской команды.
Для «Рубина» это первое подобное нарушение, клуб наказан штрафом в 10 тысяч рублей. «Уфа» же нарушает правила подобным образом во второй раз в сезоне, поэтому получает штраф в 20 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)
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