«Рубин» и «Уфу» наказали за неподобающее поведение болельщиков

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча 11-го тура чемпионата России «Рубин» — «Уфа» (0:0).

— Болельщики «Рубина» скандировали нецензурные и оскорбительные выражения в адрес «Уфы», фанаты команды из Башкортостана совершали аналогичные действия в адрес казанской команды.

Для «Рубина» это первое подобное нарушение, клуб наказан штрафом в 10 тысяч рублей. «Уфа» же нарушает правила подобным образом во второй раз в сезоне, поэтому получает штраф в 20 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)