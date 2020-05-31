«Рубин» доиграет сезон на «Ак Барс Арене»
22:12
«Рубин» в официальном Twitter сообщил, что оставшиеся матчи чемпионата России-2019/20 проведет на «Ак Барс Арене». Таким образом, стадион ЧМ-2018 примет домашние игры казанцев против «Локомотива», «Спартака», «Оренбурга», «Краснодара» и «Ростова».
Ранее стало известно, что чемпионат России должен возобновиться 21 июня. Зрители смогут заполнять стадионы на 10 процентов.
«Рубин» после 22 туров занимает в таблице 14-е место с 23 очками.
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