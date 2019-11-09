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«Рубин» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

12:08
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«Рубин» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 16-го тура российской премьер-лиги. Игра пройдет 9 ноября в Казани. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Состав «Рубина»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Состав «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Нжи, Филипп.

Рубин — Динамо

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