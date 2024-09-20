«Рубин» примет ЦСКА в 9-м туре чемпионата России в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте телеканала (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Казани. Ключевые события игры «Рубин» — ЦСКА доступны в нашем матч-центре.

После восьми туров РПЛ «Рубин» занимает восьмое место с 10 очками. ЦСКА располагается на шестой строчке с 13 очками.