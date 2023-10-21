«Рубин» — ЦСКА: Кукуян отменил гол хозяев из-за игры рукой у Иву

Главный арбитр Павел Кукуян отменил гол хавбека «Рубина» Николы Чумича в матче с ЦСКА в 12-м туре РПЛ.

Полузащитник казанцев забил на 5-й минуте. Но ВАР подсказал Кукуяну, что в моменте перед голом Иву сыграл рукой. После чего судья отменил взятие ворот.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.