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Сегодня, 14:00

Арутюнянц рассказал, считает ли катастрофой возможный уход Карпина

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц эксклюзивно для «СЭ» поделился мнением о возможном уходе Валерия Карпина.

— Уход Карпина будет катастрофой?

— Когда-нибудь это случится. И, конечно, нет, это не будет катастрофой. Кто бы ни ушел — катастрофы не будет.

— При Семине и Тедееве после Карпина дела шли не так гладко.

— С Тедеевым не угадали, признаю.

— Это была не катастрофа? Карпин тогда был близок к «Ростову».

— Да, Валерий Георгиевич жил в Ростове и никуда не переезжал. Но что такое катастрофа? Мы перестанем в футбол играть? Будет смена тренера. В этом случае очень важно, когда это произойдет — в летнее или зимнее трансферное окно. Если в летнее — будет сложнее, потому что меньше времени на подготовку. А в зимнее есть целых три месяца на подготовку.

— А с эмоциональной точки зрения? Например, Глебов провел при Карпине почти всю серьезную карьеру.

— Это профессиональный футбол. Если завтра Глебов перейдет в другой клуб, а там другой тренер — и что? Ему Карпина с собой тянуть? Есть профессиональные отношения — есть тренер, есть игроки. Да, какому-то футболисту было с этим тренером комфортно. Ушел в другую команду, пришел другой тренер — все равно работаешь.

— Есть впечатление, что молодые футболисты к нему привязаны.

— Молодому футболисту самое главное — закрепиться в составе. Играть под руководством известного тренера — это просто бонус.

Валерий Карпин и&nbsp;Арташес Аратюнянц. «Карпин в международную паузу «Ростову» бы не помешал, но сборная — в приоритете». Арутюнянц — о тренере, легионерах и планах

Валерий Карпин
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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