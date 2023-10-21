Президент «Ростова» Арутюнянц — о возможном уходе Карпина в «Спартак»: «У него контракт»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц эксклюзивно для «СЭ» рассказал, может ли Карпин уйти в «Спартак».

— У меня есть фраза: «Карпин — главный тренер «Ростова». Я ей закрываю все вопросы. У него есть контракт.