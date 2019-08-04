"Рубин" - ЦСКА: армейцы сыграют в белом

Официальный Twitter ЦСКА сообщает, что команда сыграет в белой форме в матче 4-го тура чемпионата России с "Рубином". Встреча пройдет 4 августа, в Казани, начало - в 19.00 (мск).

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Рубин" - ЦСКА.

В Казани сыграем в белом #РубинЦСКА pic.twitter.com/lPYfLgn4AX — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 4, 2019

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