"Рубин" арендовал Кьяртанссона у "Ростова"

"Рубин" официально арендовал у "Ростова" нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона, сообщает официальный сайт казанцев.

29-летний игрок будет защищать цвета "Рубина" до окончания нынешнего сезона. Видар будет выступать в новой команде под 8-м номером.

В первой половине сезона-2018/19 он отметился 8 матчами в РПЛ. Зимой его взял в аренду шведский "Хаммарбю", где он забил 7 голов в 15 играх.