"Рубин" арендовал Кьяртанссона у "Ростова"

"Рубин" официально арендовал у "Ростова" нападающего сборной Исландии Видара Кьяртанссона, сообщает официальный сайт казанцев.
29-летний игрок будет защищать цвета "Рубина" до окончания нынешнего сезона. Видар будет выступать в новой команде под 8-м номером.
В первой половине сезона-2018/19 он отметился 8 матчами в РПЛ. Зимой его взял в аренду шведский "Хаммарбю", где он забил 7 голов в 15 играх.
Видар Кьяртанссон перешёл из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды! 🙌🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) July 20, 2019
Добро пожаловать! ❤️💚
Подробнее 👉🏻 https://t.co/tGwvBToFVg pic.twitter.com/x6dgKKkDgN
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