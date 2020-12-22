РПЛ впервые за много лет столкнулась с дефицитом бюджета

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига впервые за много лет столкнулась с дефицитом бюджета.

— Пандемия повлияла на бюджет, — сказал Прядкин во время общения с журналистами по итогам общего собрания. — Впервые за несколько сезонов мы уходим с минусом. Обстоятельства реальные. У нас ушли субарендаторы, увеличились расходы на соблюдение санитарного регламента. Речь идет о внутреннем бюджете лиги, спонсорского бюджета это не касается. Будем принимать меры, чтобы вы ближайшее время выйти в ноль.

Напомним, в офисе РПЛ состоялось общее собрание лиги. Клубы подвели итоги 19 туров сезона.

(Олег Кошелев)