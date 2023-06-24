РПЛ: сезон-2023/24 стартует в конце июля и завершится 25 мая

РПЛ на официальном сайте опубликовала календарь матчей на сезон-2023/24.

Игры первого тура пройдут 21-23 июля. На зимнюю паузу клубы РПЛ уйдут после 18-го тура, который пройдет 8-10 декабря. Перерыв продлится до начала марта: матчи 19-го тура пройдут с 1-3 марта. Заключительный, 30-й тур чемпионата запланирован на 25 мая.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье.