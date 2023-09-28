Сухина объяснил свой уход из «Факела»

Бывший начальник команды воронежского «Факела» Станислав Сухина прокомментировал свою отставку из воронежского клуба.

«Сели, поговорили и решили, что надо разойтись. Никаких скандалов не было», — цитирует Сухину «РБ Спорт».

На вопрос о желании вернуться в «Локомотив» Сухина ответил, что решать не ему.