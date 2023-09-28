Сухина объяснил свой уход из «Факела»
Бывший начальник команды воронежского «Факела» Станислав Сухина прокомментировал свою отставку из воронежского клуба.
«Сели, поговорили и решили, что надо разойтись. Никаких скандалов не было», — цитирует Сухину «РБ Спорт».
На вопрос о желании вернуться в «Локомотив» Сухина ответил, что решать не ему.
Источник: РБ Спорт
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|18
|
3
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|9
|5
|2
|2
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|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
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|15-14
|15
|
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|4
|2
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|
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|9
|4
|2
|3
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|
9
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|3
|4
|2
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|13
|
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|Ахмат
|9
|3
|2
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|11
|
11
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|2
|3
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|9
|
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|9
|2
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|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
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|2
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|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
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|1
|1
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